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Генпрокуратура расследует смерть ребенка в Кюрдамирском районе

Генпрокуратура расследует смерть ребенка в Кюрдамирском районе

По факту смерти ребенка в Кюрдамирском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

Сообщается, что в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело по статье УК 314.2 (халатность, приведшая по неосторожности к смерти потерпевшего или к другим тяжким последствиям) и проводится предварительное следствие по факту того, что житель района 2019 года рождения, несмотря на то, что прошел медицинское обследование в Кюрдамирской центральной районной больнице, в ходе обследования у него не диагностировали геммографическую пневмонию легких и он умер от этого заболевания.

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