Казахстан опроверг слухи о переговорах по поставкам оружия Украине

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Казахстан не ведёт переговоров с Украиной по вопросу поставок для нужд ВСУ оружия, купленного у российских заводов. Об этом сообщает казахское Минобороны и призывает не верить слухам.

«Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведёт переговоры с «Укрспецэкспорт» о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Ведомство напомнило, что с 2022 года в Казахстане запрещено экспортировать оружие и военную технику. Появившаяся в СМИ информация является попыткой дискредитировать страну, заключили в министерстве.