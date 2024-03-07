Азербайджан и Армения провели очередное заседание по делимитации и договорились о следующей встрече

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7 марта на границе между Азербайджаном и Республикой Армения состоялась седьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджаном под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Как сообщается, стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджаном, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

«Стороны согласились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности Комиссий. Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке», – сказали в ведомстве.