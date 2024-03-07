Баку ответил Мирзояну

224 Просмотров

Министр иностранных дел, который подчеркивает важность признания суверенитета и территориальной целостности, значимость Алма-Атинской декларации 1991 года в вопросе делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, а также важность соблюдения принципов суверенитета, юрисдикции и равенства стран для установления транспортных связей и экономических отношений в регионе, к сожалению, пытается скрыть 30-летние нарушения вышеупомянутых принципов Арменией, которую он представляет.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, комментируя интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

По его словам, подобные заявления министра иностранных дел Армении, направленные на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество, не отражают реалий.

«В то же время неоспоримые факты того, что Армения, грубо нарушая положения Трехстороннего заявления, не вывела оккупационные силы с территорий Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны, продолжала перебрасывать оружие, военную технику и наземные мины на эти территории и совершала другие грубые нарушения и провокации, а также опубликовывала заявления, пропагандирующие марионеточный режим, свидетельствуют о ее истинных намерениях.

Продолжающиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана находятся в прямом противоречии с заявлениями, сделанными министром иностранных дел. Широко известны оговорки Армении по поводу присоединения к Алма-Атинской декларации, на которые она часто ссылается, а также наличие законодательных актов, запрещающих признавать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

Тот факт, что армянская сторона, вопреки достигнутым соглашениям и обязательствам, в течение последних трех лет под разными предлогами препятствовала открытию коммуникаций, не предлагала никаких практических вариантов решения вопроса с целью достижения соглашения, а лишь сделала ряд популистских заявлений, является одним из факторов, ни в коем случае не способствующих сотрудничеству в регионе.

Вместо подобных провокаций и политических манипуляций против Азербайджана армянская сторона должна не на словах, а на деле соблюдать международные обязательства и способствовать мирному процессу», – заявил Гаджизаде.