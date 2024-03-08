Мехрибан Зейналова: По-настоящему женщина в Азербайджане почувствует себя счастливой, только если…

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Сегодня весь Азербайджан будет сиять яркими красками, улыбками женщин и девушек, улицы и рестораны наводнятся парами, празднующими это событие. 8 марта – день любимых женщин, матерей, сестер, возлюбленных. Накануне празднования 8 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что сегодняшние азербайджанские женщины, приверженные присущим нашему народу традиционным семейным ценностям, в то же время обладают сильным чувством современности и новаторской природой.

«Их нынешний высокий общественный авторитет и значимые достижения в области здравоохранения, образования, культуры, науки, как творчески мыслящих продолжателей своих предшественниц-просветительниц, которые подвижнически трудились на пути культурного прогресса, являются факторами, характеризующими всестороннее развитие страны», – подчеркнул глава государства.

И, кстати, благодаря президенту Ильхаму Алиеву дате «8 марта» был возвращен официальный статус праздничного нерабочего дня.

Но на самом деле это не просто дата, когда мужчины дарят цветы и подарки представительницам прекрасного пола. 8 марта – праздник сильных женщин, способных отстаивать свое священное право на независимость. И потому самое правильное – именно 8 марта напоминать о том, что еще многое нужно сделать, дабы женщины получили полное равноправие в обществе, тем более что исторически азербайджанские женщины получили права и свободы гораздо раньше, чем в Европе, и по Конституции Азербайджана и мужчины, и женщины одинаково равны в правах, и одинаково отвечают перед законом и обществом.

В стране регулярно реализуются меры и государственные программы по усилению гендерной политики и повышению роли женщин в обществе, благодаря чему женщины добились значительных успехов в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и других областях. В качестве прекрасного примера можно привести вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, в Милли Меджлисе число женщин – депутатов достигло 22, это немного, но уже и немало. Женщины в Азербайджане активно занимаются предпринимательством. Но тем не менее проблемы реализации женщинами своих прав все же имеются.

Как заявила Minval.az правозащитница Мехрибан Зейналова, хоть в стране многое делается для повышения статуса женщин, само общество все еще нуждается в перевоспитании, потому что возросло количество фактов бытового насилия. И потому следует усилить работу, направленную на защиту женщин и их прав.

«Не могу сказать, что не принимаются меры в этом направлении. Принимаются, государство работает. К примеру, были ужесточены пункты в законодательствах по части ранних браков и домашнего насилия, ведутся мониторинги в этой области, серьезная работа, благодаря которой удается предотвратить правонарушения. Да и общество уже начинает прозревать. Обратите внимание, раньше о вышеперечисленных фактах по большому счету замалчивали, девочку выдавали замуж, как говорится, «шито-крыто», а сегодня, в связи с появлением в нашей жизни социальных сетей, и в связи с приходящим пониманием того, что хорошо, а что плохо, подобные случаи сурово осуждаются и строго наказываются. Но тем не менее я считаю, что по-настоящему женщина в Азербайджане почувствует себя счастливой, только если ее начнут уважать, а не рассматривать в качестве объекта удовлетворения низменных инстинктов, купли-продажи и вымещения злобы. Право голоса и свобода – это те самые ценности, которые азербайджанские женщины заслужили, пройдя долгий путь от паранджи до открытого лица, права учиться, работать и голосовать наравне с мужчинами», – отметила она.

Яна Мадатова