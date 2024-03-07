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Урсулу фон дер Ляйен выдвинули на второй срок

Урсулу фон дер Ляйен выдвинули на второй срок

Глава Еврокомиссии (ЕК) 65-летняя Урсула фон дер Ляйен возглавит партийный список Европейской народной партии (ЕНП) на предстоящих в июне выборах в Европарламент и, соответственно, станет кандидатом ЕНП на должность главы ЕК нового состава (2024-2029 годов).

Это решение принято делегатами завершившегося в румынской столице съезда ЕНП, передает ТАСС.

За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовали 400 делегатов, против – 89.

Ее выдвижение на пост главы ЕК на второй срок не стало сюрпризом, так как она была единственным кандидатом ЕНП.

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