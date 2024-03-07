Киселёв определил четыре моста Германии для «ответного удара» за Крымский мост

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» отреагировал на прослушку Россией немецких офицеров. Он представил инфографику с четырьмя мостами Германии, которые могут стать ответной целью, если Украина атакует Крымский мост немецкими ракетами Taurus, пишет Bild.
Он перечислил:
🔻Фемарнзундский мост
🔻Рюгенский мост
🔻Мост Гогенцоллернов в Кёльне
🔻Магдебургский водный мост
«Есть на что посмотреть через ракетный прицел, — сказал он. — Жаль будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко. Уверен, после опубликованной аудиозаписи совещания генералов бундесвера с целью уничтожить наш Крымский мост и наш Генштаб проведет свою рекогносцировку по поводу аналогичных ответных целей в Германии. Высокоточный гиперзвук решит задачу неотвратимо. Ну а с какой стати? Наш красавец Крымский мост строила вся страна, он стал вдохновением, транспортной артерией и архитектурным шедевром. И вдруг какие-то недобитые немцы сидят и целятся в него».