У Кремля может быть секс-компромат на немецких политиков

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У России может быть секс-компромат на политиков Германии, считает немецкий эксперт Карло Масал.

В интервью BILD профессор Университета бундесвера в Мюнхене прокомментировал прослушку Россией разговора немецких офицеров.

«Известно, что Россия пытается работать с компроматом. В случае мужчин в первую очередь речь идёт о сексе. То есть женщины занимаются с ними сексом, а это каким-то образом снимают на видео. Я предполагаю, что компромат, конечно, есть, — сказал Масала. — На политиков, чиновников министерств, чёрт его знает. Одна из задач спецслужб в целом состоит в том, чтобы создавать психологические профили людей высокого ранга и их подчинённых, чтобы знать, где они уязвимы, где они ранимы, куда можно проникнуть, чтобы в конечном итоге заставить их сотрудничать. <…> Для россиян мы самая важная страна в Европе, в том числе в вопросе военной поддержки Украины, но, конечно, и политически. Поэтому здесь проводится много разведработы»