Страны Евросоюза начнут враждовать из-за нехватки воды

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Страны Евросоюза могут враждовать из-за нехватки водных ресурсов.

Об этом говорится в конфиденциальном документе Европейской комиссии (ЕК), который изучило издание Politico.

Согласно данным ЕК, частые засухи могут сократить экономический рост ЕС на семь процентов к концу столетия.

Предупреждение о возможных конфликтах из-за нехватки воды является частью коммюнике Еврокомиссии, в котором европейские страны призовут ускорить подготовку к борьбе с изменением климата.

В документе, на который ссылается издание, говорится, что комиссия ЕК считает дефицит воды проблемой, которая угрожает почти каждому аспекту жизни: пище и воде, инфраструктуре, экономической деятельности и здоровью.

«Эти риски могут проявляться в разных формах, в том числе в повышенной конкуренции за водные ресурсы и конфликтах внутри и между государствами из-за трансграничных водных ресурсов», — говорится в обращении.

В документе впервые будет фигурировать европейская оценка климатических рисков, основанная на отчете агентства по окружающей среде (ЕАОС). В их числе засухи, наводнения, лесные пожары, болезни, ущерб инфраструктуре и другое. Согласно оценке ЕК, к 2100 году ухудшение климатической ситуации сократит экономический рост ЕС на семь процентов.