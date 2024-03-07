Завтра в Баку будет пасмурно

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8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах периодически ожидаются осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем станет умеренным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 3-6°, днем 6-10° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В некоторых районах Азербайджана ожидается дождь, в горных районах – снег, в отдельных местах осадки, вероятно, примут интенсивный характер. Ночью и утром возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 3-7°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.