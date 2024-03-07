Азербайджан – Украина: два года стабильной помощи в сложнейший период – анализ Александра Коваленко

494 Просмотров

Когда в 2022 году Россия развернула полномасштабную войну против Украины, не все были уверены, что украинская армия выстоит перед серьёзным и многочисленным противником. И вправду, тогда, в 2022-м, российскую армию с погрешностями, но по праву можно было называть второй армией в мире. И лишь считанные армии в мире смогли бы конкурировать с российскими оккупационными войсками в одиночку.

Неудивительно, что помощь Украине в её борьбе стали оказывать со всех уголков мира. При этом помощь разделялась на категории: военная; экономическая (финансовая); гуманитарная; политическая; юридическая и т.д. Некоторые страны концентрировались только на одном виде помощи, например, гуманитарной, другие комбинировали финансовую и военную.

Соответственно и страны по объёму возможностей предоставляли соответствующую помощь, и их названия постоянно фигурировали в СМИ, в то время как ряд других государств, оказывающих посильную поддержку, оставался в полутени. Например, США были неизменным лидером в предоставлении помощи Украине в 2022-2023 годах, что неудивительно с учётом их возможностей. С другой стороны, такие страны, как Болгария или Южная Корея, Япония и даже Пакистан, редко когда фигурировали в украинском информационном потоке.

Порою это было условием правительств данных стран, не акцентировать внимание на их помощи, а иногда их помощи уделялось просто меньше внимания, нежели объёмам военной поддержки стран НАТО. Ведь десятки танков на тралах выглядят куда впечатляюще, чем гуманитарный груз. Особенно в самый разгар противостояния.

Азербайджан – одна из таковых стран. С первых же минут полномасштабного вторжения России в Украину в Азербайджане активисты стали формировать гуманитарную помощь украинцам. При этом помощь оказывалась как на уровне активистов, инициативных групп, так и на официальном – государственном.

26 февраля 2022 года из Азербайджана вылетело два первых борта SilkWay с медикаментами и медицинским оборудованием на общую сумму более чем в 5 млн евро и весом около 100 тонн. Груз был отправлен в Украину транзитом через польский город Жешув.

В это же время на заправках SOCAR Ukraine стали заправлять машины скорой помощи и пожарной службы – бесплатно. К середине марта 2022 года жители Баку передали городу-побратиму, Киеву, около 30 тонн гуманитарного груза. Рейсы же с гуманитарными грузами для Украины стали регулярными из Азербайджана в Польшу и Молдову, откуда сухопутным путём десятки и сотни тонн грузов отправлялись украинцам.

Помимо гуманитарной помощи азербайджанская сторона принимала и принимает активное участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины. В частности, к сентябрю 2022 года была восстановлена школа в Ирпене, пострадавшем от оккупации российскими войсками.

Когда же осенью 2022 года начался энергетический террор Украины, из Азербайджана направились самолеты, гружённые уже не медикаментами и медицинским оборудованием, а генераторами и трансформаторами от ОАО «Азерэнержи».

Поддержка Азербайджаном вызывала, как заявляли в российском МИД “недоумение”, хотя, на самом деле это было раздражение и злость от собственного бессилия как на поле боя в Украине, так и на политической арене. Баку демонстрировал независимую и дружественную политику по отношению к Украине с первых же дней, и российские “недоумения” не оказывали давления на официальную позицию властей Азербайджана.

Затем Азербайджан отправил вторую партию энергетического оборудования в Украину в первой половине января 2023 года. Всего же, в 2022 году Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более $18 млн.

Когда российские войска совершили террористический акт на Каховской ГЭС, взорвав её в попытке сорвать контрнаступление украинской армии, из Азербайджана для Украины отправились борты с грузом из водяных насосов для откачки воды, спасательных жилетов и водопроводных труб.

В июле 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств для оказания гуманитарной помощи Украине в виде закупки и поставки электрооборудования из резервного фонда президента объёмом 7,6 млн. долларов. В августе 2023 года Азербайджан отправил в Украину первую машину для разминирования.

Кроме того, эти два года в Азербайджане прошли реабилитацию десятки детей, наиболее пострадавшие от российских оккупантов и последствий войны.

Азербайджан был с Украиной с первых дней войны, и далее будет рядом. Есть множество совместных проектов, которые должны будут реализоваться, в частности разминирование территорий. У азербайджанских военных специалистов богатый опыт разминирования и их помощь в этом процессе будет неоценима.

Стоит отметить, что есть другие категории помощи от Азербайджана, но о них не сейчас, а, возможно, только после окончания войны и победы Украины. О многом сейчас не стоит говорить, но эта помощь неоценима.

Друзья познаются в беде. Причём с первых же минут.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az