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Главное Общество

Из России в Азербайджан откроют новые авиарейсы

Из России в Азербайджан откроют новые авиарейсы

С 3 апреля между российским Челябинском и Баку откроется регулярное авиасообщение.

Обслуживающая этот маршрут авиакомпания «ИрАэро» начала продажи билетов, сообщили сегодня, 7 марта, в пресс-службе челябинского аэропорта имени Курчатова.

Самолет Superjet 100 будет совершать два рейса (туда и обратно) каждую среду в период с 3 апреля по 23 октября 2024 года.

Вылет из Баку в Челябинск — в 13:00 по местному времени. Прибытие — в 16:50, тоже по местному. Вылет из Челябинска — в 18:00 того же дня. Прибытие — в 20:00.

Время полета — три часа.

Кроме того, авиакомпания «ИрАэро» запускает дополнительный рейс из Красноярска в Азербайджан. По данным пресс-службы Международного аэропорта краевой столицы, первый перелет состоится 3 апреля, после чего улететь в Баку можно будет по средам и воскресеньям.

Отметим, что время перелета составит около 5 часов.

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