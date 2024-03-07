«Гаранты мира» Азербайджану не нужны: Декотиньи надо бы подучить азы дипломатии

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Есть старое выражение: дама из ничего может сделать шляпку, скандал и салат. Не берёмся утверждать, может ли сделать из ничего шляпу или салат посол Франции в Армении Оливье Декатиньи. Но вот устроить на ровном месте дипломатический скандал – этого у него не отнять. Как и у всей французской дипломатии. Сей персонаж решил дать интервью одному из армянских СМИ. Разумеется, интригующим тоном рассказывал о военном сотрудничестве Армении и Франции. Заодно решил направить месседж азербайджанской аудитории: «Что касается беспокойства Азербайджана, то они могут быть уверены, что тот тип сотрудничества, те виды техники, которые мы поставляем Армении, направлены на защиту страны, они носят чисто оборонительный характер. К слову: когда мы говорим о ПВО, если вы не нарушите воздушное пространство Армении, вы никогда не столкнетесь с ПВО Армении, это оборонительный потенциал. Речь идет о защите суверенитета Армении, ее территории и народа. И с самого начала было ясно, что все, что мы поставляем – оружие, оборудование, обучение соответствует именно этой цели».

После чего принялся рассуждать о мирном процессе между Баку и Ереваном и о «заслугах» своей страны в его продвижении: дескать, «за последние более чем 30 лет мы пришли к определенной уверенности, что необходимы поддержка и гарантии третьей стороны», и «американское и европейское посредничество являются наиболее надежными гарантиями», и вообще, «Франция сыграла важную роль в достижении некоторых ключевых моментов в переговорах между Арменией и Азербайджаном, в частности в Праге в октябре 2022 года, когда между двумя сторонами была достигнута договоренность о взаимном признании территориальной целостности друг друга и решении пограничных вопросов на основе Алма-Атинской декларации».

Не будем иронизировать, чего именно ожидал Оливье Декотиньи: «бурных и продолжительных аплодисментов», слез умиления или немедленного начало переговоров, где бы Франции был предоставлен статус посредника и «гаранта будущего мира». Но нет сомнений: его интервью представляло собой очевидную заявку раньше на статус не только посредника, но и «иностранного гаранта мира». Дескать, мы тут лет 30 думали и решили: нужен иностранный гарант мира, и лучший кандидат – Франция.

Но что значит «за последние более чем 30 лет мы пришли к определенной уверенности, что необходимы поддержка и гарантии третьей стороны»? Кто это «мы»? Почившая в бозе Минская группа с сопредседателями в лице России, Франции и США, которой президент Азербайджана посоветовал отметить тридцатилетний юбилей и уйти на пенсию? После 30 лет бездействия, которые закончились новой войной, господин посол уверен, что именно мнения Минской группы всем не хватало? Может, насчёт «иностранных гарантов» что-то решили Париж и Ереван? В Армении не устают верещать о «международных механизмах» и готовы тащить в регион кого угодно, лишь бы это давало надежду на дружбу против Азербайджана.

Но, как бы это помягче, господину Декатиньи по штату положено знать хотя бы азы дипломатии. И понимать: договариваться Армения о мире будет не с Францией, а с Азербайджаном. Более того, Азербайджан одержал военную победу и теперь имеет право ставить условия. А в Баку уже не раз заявляли: никакие «иностранные гаранты» будущему мирному договору не нужны. Особенно, если это те самые «гаранты», которые хотят сохранить за собой возможность манипулирования конфликтом. А тем более забрались откровенной военной поддержкой Армении.

Господин Декатиньи может рассказывать сказки в стиле «мы поставляем Армении только оборонительные оружие, Азербайджану не о чем волноваться». Но, во-первых, грань между оборонительным и наступательным оружием очень тонкая. Средства радиоэлектронной борьбы, при помощи которых незаконная хунта в Карабахе вставила помехи азербайджанским ГРАЖДАНСКИМ самолётам, тоже как бы считаются оборонительным оружием. Системы ПВО, при помощи которых, если их выдвинуть прямо к границе, можно сбивать воздушные цели, включая и гражданские, над чужой территорией, тоже считаются «оборонительными». И самое главное, любое военное сотрудничество с Арменией до подписания мирного договора самым непосредственным образом подталкивает её к новым военным авантюрам. Как бы плохо ни работала во Франции политическая аналитика и разведка, понимать такие азбучные вещи в Париже должны. Особенно после того, как в результате «междусобойчика» в Гранаде французское посредничество оказалось отправлено по не очень престижному «адресу», а европейское — повисло на тоненьком волоске.

В дипломатии, знаете ли, можно или поддерживать одну из сторон, или быть посредником, соблюдая хотя бы внешний нейтралитет. А смешивать в одном «дипломатическом салате» несовместимые и заведомо несъедобные «ингредиенты» – попытаться можно, но вот есть потом придётся исключительно самому. А на голове вместо цилиндра вполне может обнаружиться колпак с бубенчиками. Ну или салатница с той самой смесью из заведомо неприемлемых ингредиентов. Так что из всей тройки «шляпка, салат и скандал» у господина Оливье Декатиньи получился только последний пункт.

Нурани, обозреватель