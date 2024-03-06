Аэропорт Стамбула — самый загруженный в Европе

96 Просмотров

Опубликован отчет Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) о состоянии авиации в Европе за период с 26 февраля по 3 марта.

Согласно отчету, аэропорт Стамбула занял первое место среди самых загруженных аэропортов Европы со средним количеством 1321 ежедневных рейсов в этот период.

За стамбульским аэропортом следуют лондонский Хитроу с 1283 ежедневными рейсами, амстердамский Схипхол с 1266 рейсами, парижский Шарль-де-Голль с 1169 рейсами и аэропорт Франкфурта с 1131 рейсом.