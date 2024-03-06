Зеленский просит дальнобойное оружие

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Альтернативой артиллерии могут быть дроны, а также дальнобойное оружие, которое есть у партнеров Украины. Они не должны колебаться, нужно делать шаги вперед. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Что касается альтернативы (артиллерии 155-го калибра), то единственной альтернативой артиллерии являются дроны», – сказал президент.

По его словам, есть и другие альтернативы, однако они находятся у партнеров и речь идет о дальнобойном оружии.

«Мы понимаем, что оно есть. Но здесь не может быть дефицита смелости. Если мы решили относительно территориальной целостности Украины и защиты наших людей, то не надо колебаться делать шаги вперед», – добавил президент Украины.