Марков: Армения становится главным предателем России

301 Просмотров

Российский политолог Сергей Марков в своем тг-канале высказался о стремлении Армении порвать с Россией. Стиль повествования автора сохранен.

«Премьер-министр России Мишустин в визитом в Азербайджане, переговоры по всему кругу сотрудничества. Армения отказывается от сотрудничества с российскими пограничниками в аэропорту Еревана. И идет курсом на ухудшение отношений с Россией.

Азербайджан становится главным другом России на Южном Кавказе. А Армения становится главным предателем России. Вонзить кривой нож в спину благодетеля», – написал российский политолог.