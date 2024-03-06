Мухтар Бабаев встретился с личным представителем президента Конго

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Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазой Жоли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

В сообщении отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества.