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Никки Хейли выбыла из президентской гонки

Никки Хейли выбыла из президентской гонки

Республиканка Никки Хейли объявила о прекращении своей президентской кампании. Она была единственной конкуренткой Дональда Трампа в борьбе за номинацию от партии. В короткой речи Хейли не призвала сторонников голосовать за бывшего президента. Об этом сообщает «Медуза».

Хейли объявила о своем выдвижении в феврале 2023 года. Она успешно выступила на дебатах и привлекла к себе внимание той части республиканцев, которая искала альтернативу Дональду Трампу. После провала Рона Десантиса на предварительных выборах в первых штатах она осталась единственной соперницей Трампа. Бывший президент обзывал конкурентку «птичьим мозгом» — а Хейли отвечала критикой за нежелание Трампа обещать помощь Украине и обвинять Владимира Путина в убийстве Алексея Навального. На пике рейтинг республиканки составил около 20%. Хейли сумела победить на праймериз в Вермонте и округе Колумбия.

После поражения в 14 из 15 штатов, голосовавших в «супервторник» 5 марта, у Хейли остались только математические шансы на победу. Из 1215 необходимых для номинации делегатов она получила лишь 89 при 995 у Трампа. Ее выход из гонки означает, что бывший президент сможет объединить ресурсы своего штаба и аппарата Республиканской партии — это поможет ему в борьбе с Джо Байденом. При этом, согласно экзит-поллам, примерно треть избирателей, поддержавших Хейли на праймериз, не собирается поддерживать Трампа на общих выборах в ноябре.

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