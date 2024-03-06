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Коротченко: Армению и Пашиняна ждут абсолютно фатальные последствия

Коротченко: Армению и Пашиняна ждут абсолютно фатальные последствия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разрывает стратегическое взаимодействие Армении с Россией/ОДКБ на фоне исключительно успешного и плодотворного визита в Баку премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

При этом российский эксперт обратил внимание на уважение, которое  президент Азербайджана Ильхам Алиев  продемонстрировал, лично встретив подъехавшего к его резиденции М.Мишустина. «И это – на фоне злобных, но мелочных антироссийских укусов Пашиняна», – отметил Коротченко.

«Могу четко сказать одно: если Ереван не поставит на «стоп» свой антироссийский раж – Армению как государство и Н.Пашиняна как политика впереди ждут абсолютно фатальные последствия: и это не запугивание, а экспертный прогноз с практически 100-процентной вероятностью его реализации», – подытожил российский эксперт.

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