Григорян: Отношения Армении с Россией никто не нарушал

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Никакого давления на Армению со стороны Запада нет, и отношения Армении с Россией никто не нарушал.

С данным заявлением в ходе сегодняшнего брифинга выступил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Нас часто обвиняют в том, что из-за нас ухудшились отношения между Арменией и Россией. Давайте взглянем на ситуацию шире и разберемся, ухудшились ли отношения России с другими странами.

Есть много примеров наподобие Армении. Давайте посмотрим на вопрос с человеческого ракурса: если у одного человека плохие отношения со многими людьми, значит, это проблема не многих, а скорее всего, проблема одного человека», – сказал Армен Григорян.