Баку и Анкара обсудили развитие военного сотрудничества (фото)

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6 марта находящаяся с официальным визитом в братской Турции делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым встретилась с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

На встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения строятся на дружбе и взаимном доверии, подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.