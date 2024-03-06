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Азербайджан представил свои продукты питания на выставке в Японии

Азербайджан представил свои продукты питания на выставке в Японии

В столице Японии Токио начала работу 49-я международная выставка продуктов питания и напитков FOODEX Japan 2024.

Согласно информации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), на выставке, которая проходит 5–8 марта, азербайджанские компании представляют свою продукцию на едином стенде Made in Azerbaijan. Так, на национальном стенде представлены вина, фруктовые соки, минеральные воды, икра, кондитерские изделия, сухофрукты, фундук, оливковое масло и другие продукты. В рамках выставки предприниматели Азербайджана проводят встречи с зарубежными коллегами, обсуждают вопросы экспорта.

Отметим, что ежегодно на выставке FOODEX Japan 2024 свою продукцию демонстрируют около 3500 участников из примерно 90 стран.

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