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Асадов расширил обязанности Минздрава

Асадов расширил обязанности Минздрава

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 3 июня 2015 года «Об утверждении Порядка регулирования цен на лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию, и осуществления контроля за этими ценами».

Премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим.

Согласно постановлению, минздрав будет раз в месяц в электронном виде представлять в Секретариат Тарифного (ценового) совета изменения в данных государственного реестра лекарственных средств (истечение срока государственной регистрации, перерегистрация, смена компании-производителя, смена страны-производителя, новый объем упаковки).

Изменение данного постановления может быть произведено в соответствии с «Положением о порядке подготовки, согласования, принятия и опубликования проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти», утвержденным указом президента Азербайджана от 6 октября 2023 года.

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