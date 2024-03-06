Гафарова проинформировала главу представительства ЮНИСЕФ о минном терроре Еревана (фото)

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Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова приняла главу представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Саджу Фаруг Абдуллах. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Спикер Сагиба Гафарова поздравила гостью гостя с началом деятельности в Азербайджане и выразила уверенность в том, что её усилия на посту представителя ЮНИСЕФ в Азербайджане будет способствовать укреплению сотрудничества между ЮНИСЕФ и Азербайджаном.

Как было отмечено, Азербайджан наладил активное сотрудничество с различными структурами ООН после вступления в эту организацию. Сотрудничество между ЮНИСЕФ и нашей страной также началось с первых дней независимости нашей страны, а в прошлом году деятельности ЮНИСЕФ в Азербайджане исполнилось 30 лет. В настоящее время между этой организацией и различными государственными структурами Азербайджана, в том числе Милли Меджлисом, существуют хорошие отношения сотрудничества.

Сагиба Гафарова проинформировала Саджу Фаруг Абдуллах о законодательной деятельности Милли Меджлиса касательно вопросов женщин, семьи и детей. Было отмечено энергичное сотрудничество между Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и соответствующим комитетом Милли Меджлиса.

Были упомянуты принятые Милли Меджлисом 35 закона касательно детей, а также поправки и дополнения к более чем 100 законам.

Как заметила спикер Милли Меджлиса, несколькими днями ранее парламент Азербайджана принял закон, содержащий поправки к закону «О бытовом насилии». Этот закон предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы в сфере борьбы с бытовым насилием, а также ряд других мер.

Сагиба Гафарова также информировала Саджу Фаруг Абдуллах о текущих работах по восстановлению и обустройству освобождённых от оккупации территорий Азербайджана, о возвращении бывших вынужденных переселенцев в родные края и об опасностях, порождённых минами, которые армянская сторона установила на наших освобождённых землях.

На встрече также рассматривались вопросы сотрудничества парламента Азербайджана с ЮНИСЕФ. Упоминался ряд мероприятий, осуществлённых парламентом Азербайджана совместно с ЮНИСЕФ, и было заявлено взаимное намерение продолжать сотрудничество в этом направлении и в предстоящий период.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Саджа Фаруг Абдуллах поздравила азербайджанскую сторону с её избранием местом проведения COP29 – 29-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН о Климатических Изменениях. По её словам, это решение говорит о признании на высоком уровне достижений Азербайджана в соответствующей сфере.

Как заявила Саджа Фаруг Абдуллах, в Азербайджане достигнуты значительные успехи в области защиты прав детей. Эти достижения соответствуют и Целям устойчивого развития. ЮНИСЕФ намерен продолжить сотрудничество с Азербайджаном в направлении дальнейшего развития защиты прав ребенка, по словам г-жи Абдуллах.

Собеседницы также обменялись мнениями о некоторых иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.