Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития межпарламентских связей (фото)

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Председатель Милли меджлиса Сагиба Гафарова приняла чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в нашей стране Эдгарса Скуя. Подчеркнув в ходе беседы, что Азербайджан и Латвия являются дружественными и партнёрскими странами, спикер Сагиба Гафарова упомянула богатую историю наших двусторонних отношений. Было также сказано, что контакты и визиты на высшем и высоком уровнях способствуют расширению сотрудничества между двумя странами. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Далее отмечалось, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией, и что отношения двух стран в различных сферах успешно развивались в прошедший период. Также, существуют хорошие возможности для дальнейшего углубления связей в экономической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Собеседники обменялся мнениями о перспективах дальнейшего развития межпарламентских связей. Сказав, что межпарламентское сотрудничество играет важную роль в развитии двусторонних отношений, председатель Милли Меджлиса с удовольствием вспомнила о своём официальном визите в Латвию, и затронула деятельность групп дружбы. В контексте значения парламентской дипломатии была отмечена необходимость укрепления сотрудничества – как на двусторонней основе, так и на международных и региональных парламентских площадках. Сагиба Гафарова затронула существование двойных стандартов в отношении Азербайджана в некоторых международных организациях. В этой связи она подвергла критике отказ в ратификации полномочий азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заявив, что ПАСЕ следует должна отказаться от столь ошибочного подхода.

Затем разговор перешёл на текущую ситуацию в регионе. Глава Милли Меджлиса с сожалением упомянула давление, с которым Азербайджан сталкивается со времени освобождения собственных земель. Некоторые государства и международные структуры пытаются оказать нажим на нашу страну, опираясь на лживые и сфабрикованные данные, которые им предоставляет Армения, заметила Сагиба Гафарова.

Спикер заявила о значении обеспечения постоянного мира между сторонами, добавив, что мир крайне важен в плане поддержания длительной стабильности на Южном Кавказе.

Эдгарс Скуя выразил признательность за оказанное ему щедрое гостеприимство и сказал, что идущие в нашей стране процессы развития оказали на него сильное впечатление. Дипломат также поздравил азербайджанскую сторону с избранием Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29 – 29-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН о Климатических Изменениях.

Латвия всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а также придаёт особое значение своим узам стратегического партнёрства с нашей страной, заметил Эдгарс Скуя. По его словам, в последнее время наблюдается расширение двусторонних экономических связей, включая и взаимодействие между деловыми кругами двух государств.

На встрече также имел место обмен мнениями об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.