СМИ: Россия нанесла удар по кортежу Зеленского, президент не пострадал (обновлено, видео)

666 Просмотров

18:53 Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар, обратил внимание на нехватку ПВО и назвал произошедшее провокацией перед представителем страны НАТО.

«Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, ранены», – сказал президент Украины.



***

18:14 Россия атаковала кортеж президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает греческое издание «Прототема».

Утверждается, что взрыв от ракетного удара был слышен незадолго до встречи премьера Греции с президентом Украины.

Согласно информации, в делегации Греции никто не пострадал.

