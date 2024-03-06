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СМИ: Россия нанесла удар по кортежу Зеленского, президент не пострадал (обновлено, видео)

СМИ: Россия нанесла удар по кортежу Зеленского, президент не пострадал (обновлено, видео)

18:53 Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар, обратил внимание на нехватку ПВО и назвал произошедшее провокацией перед представителем страны НАТО.

«Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, ранены», – сказал президент Украины.

***

18:14 Россия атаковала кортеж президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает греческое издание «Прототема».

Утверждается, что взрыв от ракетного удара был слышен незадолго до встречи премьера Греции с президентом Украины.

Согласно информации, в делегации Греции никто не пострадал.

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