В WhatsApp появится новая функция

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Разработчики WhatsApp стремятся облегчить процесс создания стикеров в приложении. На портале WABetaInfo была опубликована информация о новой функции, позволяющей превращать фотографии в стикеры непосредственно в чате.

Сообщается, что в бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.24.6.5 был замечен инструмент для редактирования стикеров. Он дает возможность пользователю преобразовывать любое изображение, просто выбрав фото и воспользовавшись опцией «Создать стикер» в меню. Далее предлагается либо сразу сохранить стикер, либо дополнительно отредактировать его перед отправкой в чат. Эксперты WABetaInfo отмечают, что такое нововведение значительно упростит процесс создания стикеров.

Ранее аналогичная возможность тестировалась в версии WhatsApp для iOS, и теперь она стала доступна некоторым бета-тестерам на Android. Официальная дата выхода версии приложения с интегрированным редактором стикеров на всех платформах пока не объявлена.