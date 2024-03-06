Захарова о ситуации вокруг Азербайджана: В ПАСЕ царят исламофобия и неоколониальный шовинизм

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила сегодня на вопрос корреспондента «Вестника Кавказа» о российских оценках не подтверждения полномочий азербайджанской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российский дипломат обратила внимание, что деструктивная политика западных сил ставит Совет Европы за грань институционального кризиса.

Мария Захарова в первую очередь обратила внимание на применение к Азербайджану двойных стандартов в ПАСЕ. «22 января так называемая «инициативная группа» членов ПАСЕ оспорила полномочия делегатов Милли Меджлиса. Интересен повод, под которым они это сделали: «несоблюдение», как это было сформулировано, «Азербайджаном обязательств в области демократии, прав человека и верховенства права, под которыми он подписался при вступлении в Совет Европы в 2001 году». У меня один вопрос к этим самым «инициативным», которые все это придумали: скажите, а Украина все выполняет из прав человека, гуманитарной корзины и верховенства права? Не нужно украинских делегатов или украинскую делегацию в целом отстранять с точки зрения ПАСЕ?», – цитирует ее слова портал «Вестник Кавказа».

«Потом они пошли дальше: ПАСЕ отказалась подтвердить полномочия азербайджанской делегации до выполнения страной, как они сформулировали, «вступительных обязательств»… Мы исходим из того, что все, чем занимается сейчас ПАСЕ, политизировано абсолютно. К сожалению, не только в этой организации, но и в очень многих смежных, как та же самая ОБСЕ. Все, что связано с гуманитарным и правочеловеческим треком, полностью пришло в разбалансировку из-за позиции Запада», – обратил внимание официальный представитель МИД России.

«Азербайджан уже сам за себя все сказал по этой ситуации. Я думаю, что Баку в адвокатах не нуждается. При этом все мы нуждаемся в адекватной оценке того, что происходит в ПАСЕ. Двойные стандарты, высокомерие, неоколониальный шовинизм и, кстати, нетерпимость с точки зрения представителей различных религий, и в первую очередь исламофобия. Хотя и по христианским ценностям они ударяют еще как, но исламофобия в ПАСЕ достигла невиданного размаха. Все это является той самой разрушительной деятельностью Запада, которая поставила Совет Европы на грань серьезного институционального кризиса. Я бы даже сказала, что за гранью, потому что кризис уже налицо», – заключила Мария Захарова.