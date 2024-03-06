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В Баку будет сильный ветер

В Баку будет сильный ветер

С полудня 7 марта до утра 8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра на непродолжительное время до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, вечером и ночью местами возможны осадки.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, после нескольких дней умеренной погоды в регионах Азербайджана, начиная с горных районов, 7 марта погодные условия изменятся и до утра 9 марта ожидаются местами осадки, в горных районах – снег.

В Карабахе и Восточном Зангезуре, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Лянкяран-Астаринском регионах, Центральном Аране, Нахчыванской АР ожидаются интенсивные осадки. С полудня 7 марта до полудня 8 марта в горных и предгорных районах западный ветер местами усилится до 18-23 м/с. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.

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