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Вице-премьер России: Мы хотим через Каспий, через Азербайджан, Иран выйти к Индийскому океану

Вице-премьер России: Мы хотим через Каспий, через Азербайджан, Иран выйти к Индийскому океану

Стратегическая задача России в вопросе создания транспортных коридоров – через Каспий, через Азербайджан и Иран выйти к Индийскому океану.

Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в РФ.

«Мы хотим через Каспий, через Азербайджан, Иран выйти к Индийскому океану, минуя Суэцкий канал и пролив Босфор. Значит, это вот такая наша стратегическая транспортная задача. Ну и, конечно, под нее мы подводим и автомобильные дороги, и железнодорожные», – сказал он.

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