В ЕС объяснили отказ своих послов в Москве от встречи с Лавровым

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано прокомментировал отказ послов стран Европейского союза в Москве прийти на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, эта стандартная практика, когда посольства союза согласовывают между собой плановую работу и сотрудничество с властями принимающей страны. Дипломат напомнил, что ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику.
Также стандартной практикой Стано назвал то, что посольства ЕС находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и работы в принимающей стране.