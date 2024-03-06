Макронотопия

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Просто поразительно, с каким энтузиазмом мои украинские коллеги-журналисты восприняли слова президента Эммануэля Макрона о том, что Франция готова отправить в Украину воинский контингент. Сразу стали обсуждаться разные варианты размещения этих формирований, приводиться анализ состояния боевых частей этой страны и прикидываться реальная помощь, которую могут оказать французские солдаты украинским на поле боя. С одной стороны, конечно же, украинских журналистов понять можно, поскольку сама Украина сегодня буквально разрывается на части коварным врагом. Бомбардировки мирных украинских городов не прекращаются, очень тяжело читать ставшие чуть ли не регулярными новости о том, что из-под завалов после бомбежек в очередной раз извлекают женщин, стариков, а самое страшное – детей. Поэтому, повторюсь, понимаю тот невероятный психологический прессинг, под которым сегодня находится вся украинская общественность, а вместе с ней и журналисты.

Однако, будучи далеким от мысли кого-либо поучать, хочется отметить, что полагаться на таких дешевых во всех негативных смыслах этого слова политиков, как Макрон, нельзя даже в состоянии самого большого пессимизма, который может охватить человека, находящегося в воюющей Украине. Прежде, чем верить кому бы то ни было, следует вначале понять кто именно произносит клятвенные заверения о помощи. Разве Макрон не тот самый европейский политик, который вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель сделал все, чтобы Украина свыклась с мыслью о потери Крыма и подписала Минские соглашения? Разве Макрон не тот человек, который даже после этого не раз пожимал руку президенту Владимиру Путину? И, наконец, разве есть основание полагать, что как человек и политик Макрон с тех пор изменился?

Давайте еще раз, без эмоций, проанализируем произошедшее. Макрон из легких в очередной раз выдувает воздух, придавая им в гортани звучание гласных и согласных и формируя посредством языка и губ слова на французском языке, которые, слагаясь в предложения, формируют следующую мысль: Франция пошлет войска в Украину. Естественно, в Европе наступает переполох. Некоторые заявляют, что Макрон вовсе не это хотел сказать, а другие утверждают, что как раз это он и имел в виду. Тогда президент Франции, демонстрируя на весь мир постоянство и приверженность идеям гуманизма, сообщил, что произнесенные им ранее слова – это не просто воздух, вырывающийся из его легких и формирующийся посредством его губ и языка в слова, а глубоко осмысленная мысль. Иначе говоря, он повторил мысль, чем дал неимоверную надежду украинцам и заставил европейцев всерьез задуматься о психологическом состоянии Макрона.

Ведь солидные политики Европы прекрасно знают, что общая численность вооруженных сил Франции не многим больше 200 тысяч человек. И в этой цифре сосредоточено абсолютно все: сухопутные войска, морской флот, авиация, бронетанковые силы, медики, подвоз и логистика и т.д. Если же говорить о численности войск, способных воевать, то есть сидеть в окопах, идти в атаку, то их даже меньше 80 тысяч человек. То есть все остальные – это тот самый обслуживающий персонал для непосредственно воюющего солдата.

Для справки хотелось бы заметить, что в 2020 году, во время второй Карабахской войны, численность азербайджанской армии вместе с частями, сформированными за счет мобилизации, тоже составляла 200 тысяч человек. Однако боеспособная часть нашей армии была в разы больше того, из чего сегодня состоит армия Франции.

А теперь скажите, какую часть от тех семидесяти пяти тысяч солдат Макрон собирался послать в Украину? Причем не просто послать, а отправить в воюющую страну, совершенно не исключив вероятности того, что они могут вступить в бой с прошедшими через двухлетнюю войну, то есть набравшимися немалого боевого опыта, россиянами? Понятно, что все это сказки, а если происходящее оценить реально и понять, что это просто утопия, то в случае с Макроном происходящее становится обыкновенной макронотопией.

И знаете, что интересно? Если после того, как США увязли в своих внутриполитических разборках и дрязгах, и сегодня самым крупным поставщиком вооружения Украине является совсем не Франция, а Германия, все равно, все кто отслеживает ситуацию в самой крупной войне со времен Второй Мировой в Европе, говорят именно о пустой болтовне Макрона, а не реальной помощи немцев.

Лишь люди, осведомленные и понимающие происходящее, дают более или менее реалистичную оценку. К примеру, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung так прямо и сказал, что канцлер Германии Олаф Шольц излишне медлительный и колеблющийся, а Макрон – обычный пустозвон.

«Это всего лишь болтовня. Макрон пытается замаскировать недостаточную помощь Франции», — сказал Расмуссен, раскрыв общественности происходящее. Болтун – такая характеристика дана президенту Франции человеком, который некогда управлял всеми войсками Евроатлантического альянса. При этом Шольца ругают за то, что он проявил нерешительность с поставками в Украину ракет TAURUS, забывая о том, как много он делает другого, чтобы помочь Украине выстоять против русской армии в этот непростой по поставкам оружия период. А Макрон со своими гласными и согласными и, мягко говоря, утопичными идеями помощи Украине, почему-то на коне именно в той же самой Украине. Его обсуждают, о нем говорят, его чуть ли не боготворят, забывая о том, что он поступает так, как вряд ли в данной ситуации поступила бы жрица любви из самого отдаленного французского селения.

Рауф Насиров