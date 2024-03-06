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Еще 8 джейранов выпущены в Аджынохурскую степь

Еще 8 джейранов выпущены в Аджынохурскую степь

Успешно продолжается проект «Реинтродукция джейранов в Азербайджане», начатый в 2010 году при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, Фонда Гейдара Алиева, Всемирного фонда дикой природы – WWF и Общественного объединения IDEA.

Накануне в Аджынохурскую степь Гахского государственного природного заказника были выпущены еще 8 джейранов, сообщает Азертадж.

На начальном этапе проекта восстановления исторического ареала джейранов в Аджынохурскую степь было выпущено 14 животных. За минувший период их число достигло 89. На этот раз в Аджынохурскую степь выпущено еще 8 джейранов. Осенью прошлого года численность джейранов на этих территориях, учитывая естественный прирост, достигла 335 особей.

В рамках проекта «Реинтродукция джейранов в Азербайджане» вывезенные из Ширванского национального парка джейраны привозятся в Аджынохур и выпускаются в степь.

По словам сотрудницы Министерства экологии и природных ресурсов Арзу Бабаевой, за прошедший период 370 джейранов были реинтродуцированы в различные пространства, в места своего исторического обитания. Завезенные в Аджынохурские степи джейраны также в скором времени адаптируются к территории.

Одним из примечательных моментов является создание условий для того, чтобы за выпуском джейранов в природу могли наблюдать студенты-волонтеры, обучающиеся в различных вузах нашей страны. По словам будущих экологов, они гордятся тем, что стали свидетелями этих исторических моментов.

По завершении процесса переселения джейранов в Аджынохурскую степь и в местность под названием Ахар-бахар Гахского государственного природного заказника участники также приняли участие в акции по посадке деревьев. На Ахар-Бахарском плато были посажены различные виды деревьев, им оказан агротехнический уход.

 

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