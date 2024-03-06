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Главное Экономика

Bp построит солнечную электростанцию ​​в Джабраиле

Bp построит солнечную электростанцию ​​в Джабраиле

В рамках проекта «Шафаг» во второй половине текущего года в Джабраильском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района, начнутся работы по строительству фотоэлектрической (PV) солнечной электростанции.

Об этом в ходе встречи с общественностью заявил главный специалист по экологическому и социальному планированию компании «Lightsource bp» Аарон Шейн, передает АПА.

Отметим, что проект «Шафаг» реализует компания bp. План строительных работ станции подготовила компания «Lightsource bp».

По словам Аарона Шейна, строительные работы в рамках проекта продлятся около 18 месяцев.

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