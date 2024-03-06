Писториус раскритиковал заявление Макрона о трусости в вопросе Украины

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Министр обороны Германии Борис Писториус подверг критике призыв французского президента Эммануэля Макрона не трусить в вопросе оказания помощи Киеву, а также его заявления об отправке войск в Украину.

Об этом сообщает Tagesschau.

По его словам, Европе не нужны дискуссии об использовании войск стран Запада или «о большей или меньшей храбрости».

«Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО», — заявил Писториус.

Глава МО ФРГ подчеркнул, что инициированная Макроном полемика не помогает решать проблемы, с которыми страны Запада сталкиваются в вопросе помощи Украине.