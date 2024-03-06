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Трамп стал лидером на праймериз в 12 штатах в «супервторник»

Трамп стал лидером на праймериз в 12 штатах в «супервторник»

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на президентских праймериз сразу в 12 штатах, сообщает Associated Press. «Супервторник», который в этом году выпал на 5 марта, — важнейший день внутрипартийных выборов, в ходе которых сторонники Республиканской и Демократической партий голосуют за претендентов, которых хотят выдвинуть в кандидаты на пост президента США.

Праймериз и кокусы республиканцев прошли в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Разыгрывалось в общей сложности 865 голосов делегатов — или около трети от их общего числа, 2429.

Единственным соперником Дональда Трампа была бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Еще до «супервторника» экс-президент уверенно лидировал в борьбе за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах, набрав 273 голоса делегата. У Хейли было почти в шесть раз меньше — 43 голоса.

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