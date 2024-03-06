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Проармянскому Менендесу предъявили обвинения в препятствовании правосудию

Проармянскому Менендесу предъявили обвинения в препятствовании правосудию

Проармянскому сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу, которого обвиняют в коррупции, работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом, предъявили обвинения в препятствовании правосудию.

Обновленное заключение, опубликованное в базе суда Южного округа штата Нью-Йорк, включает все обвинения, ранее выдвинутые сенатору и его жене, а также «новые обвинения в сговоре с целью препятствования правосудию и в препятствовании правосудию», пишет ТАСС.

Это дополнение не повлияет на дату судебного разбирательства, оно запланировано на 6 мая.

В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток.

Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом.

Отметим, что Роберт Менендес известен ярой антиазербайджанской позицией.

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