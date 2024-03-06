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Желающие могут подать заявки на строительство домов на освобожденных землях

Желающие могут подать заявки на строительство домов на освобожденных землях

Могут быть рассмотрены заявки желающих самостоятельно построить свои дома на освобожденных территориях

Об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2023 год.

Было отмечено, что процесс реконструкции осуществляется на основе “Общего плана освобожденных территорий”, разработанного по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам и утвержденного Кабинетом министров.

В рамках государственной программы на освобожденных от оккупации территориях продолжается работа по созданию сети социальных услуг в сфере развития человеческого капитала, организации здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, строительства школ и дошкольных образовательных учреждений и других общественных услуг, а также по укреплению их материально-технической базы. Уже построено и введено в эксплуатацию несколько учебных заведений: «Наряду с этим сотрудничество с частным сектором и гражданским обществом имеет важное значение с точки зрения расширения финансовой поддержки процесса восстановления и реконструкции территорий, привлечения инвестиций и экономии бюджетных средств. При наличии конкретных обращений со стороны лиц, желающих участвовать в восстановительно-строительных процессах, они могут быть рассмотрены по существу в соответствии с утвержденными планами восстановления и реконструкции населенных пунктов”.

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Желающие могут подать заявки на строительство домов на освобожденных землях
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Желающие могут подать заявки на строительство домов на освобожденных землях

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