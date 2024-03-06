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Финляндия намерена высылать российских мигрантов

Финляндия намерена высылать российских мигрантов

Правительство Финляндии намерено принять закон, согласно которому просителей убежища можно будет немедленно отправлять обратно в Россию на границе без каких-либо обоснований. Об этом сообщает FAZ.

В МВД Финляндии заявили, что планируемый закон будет подготовлен для «самых серьёзных ситуаций».

Депутат парламента Пекка Товери пояснил, что в будущем планируется принимать заявления о предоставлении убежища только на официальных пограничных пунктах. Если к пункту пропуска будет стекаться много мигрантов, он может быть закрыт. Также планируется ускорить процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и обязать просителей убежища оставаться вблизи границы до завершения процедуры. До сих пор они могли свободно перемещаться по стране.

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