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В Молдове заинтересованы в экспорте «зеленой» энергии из Азербайджана

В Молдове заинтересованы в экспорте «зеленой» энергии из Азербайджана

Молдова выиграет от проекта по экспорту «зеленой» энергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря, соглашение о котором подписано между правительствами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии.

Об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

«Предполагается, что транспортироваться электроэнергия будет из Азербайджана через Грузию в Румынию. Но, конечно, косвенно Молдова выиграет от этого, потому что мы упорно работаем над созданием прочных связей с румынской энергетической системой и в конечном итоге стать частью европейского энергетического рынка», – сказал он.

И таким образом, по словам министра, даже если поставки электроэнергии будут идти непосредственно на румынский рынок, это также окажет влияние и на молдавский.

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