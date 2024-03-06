Сын Андрея Шевченко сможет играть за сборную Украины

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17-летний сын Андрея Шевченко, форвард английского «Вотфорда» Кристиан Шевченко получил украинский паспорт. Об этом пишет издание Sport.ua.

О том, что сын главы УАФ намерен получить украинское гражданство, стало известно около двух месяцев назад. Теперь, когда процедура завершена, Кристиан сможет выступать за юношеские сборные команды Украины (осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА).

По информации издания, тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на Шевченко-младшего на позиции вингера.