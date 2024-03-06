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В Белом доме вновь отвергли возможность отправки войск в Украину (видео)

В Белом доме вновь отвергли возможность отправки войск в Украину (видео)

Американские войска не будут воевать в Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам «не проявлять трусость».

«Я не буду анализировать слова президента Макрона. У него определенно есть право и возможность высказывать свое мнение. Я могу говорить только от имени президента [США Джо] Байдена, главнокомандующего», – сказал Кирби. «Он с самого начала [конфликта в Украине] ясно дал понять, что американские войска не будут воевать на территории Украины», – подчеркнул он.

Кирби заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не просил союзников отправлять войска на Украину. «Президент Зеленский не просит об этом. Он лишь просит предоставить средства и возможности. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну», – сказал чиновник. «Это будет делать он и его военные, но им нужны средства, и мы с этим поможем», – добавил он.

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