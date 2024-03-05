Баку и Тегеран договорились об отправке азербайджанских дипломатов в Иран |
Эрдоган пригрозил Израилю |
Со дня смерти Расулзаде прошло 69 лет |
В Белом доме вновь отвергли возможность отправки войск в Украину (видео) |
В США верят в украинские «военные сюрпризы» для России (видео) |
Спустя многие годы в Ходжалы отметили Од чершенбеси (фото, видео) |
Байрамов – Абдоллахияну: Попытки вооружить Армению угрожают мирному процессу (обновлено, фото) |
Алиевы у праздничного костра (фото, видео) |
В Ханкенди сносятся «творения зодчества» армянских оккупантов (фото, видео) |
Главное Общество

Посольство Азербайджана благоустроило могилу Расулзаде (фото)

Посольство Азербайджана благоустроило могилу Расулзаде (фото)

Посольством Азербайджана в Турции проведены комплексные работы по благоустройству могилы Мамеда Эмина Расулзаде, расположенной на кладбище Джабеджи Асри в Анкаре. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

Облицовочные камни мемориала были заменены материалом более высокого качества, обновлены выцветшие надписи и флагштоки, благоустроена дорога, ведущая к могиле.

После завершения работ по благоустройству, накануне годовщины смерти Мамеда Эмина Расулзаде, сотрудники посольства Азербайджана в Турции посетили могилу выдающегося общественно-политического деятеля.

Теги:
Из этой рубрики
Желающие могут подать заявки на строительство домов на освобожденных землях
Общество

Желающие могут подать заявки на строительство домов на освобожденных землях

2024/03/06, 00:55
Со дня смерти Расулзаде прошло 69 лет
Общество

Со дня смерти Расулзаде прошло 69 лет

2024/03/06, 00:06
В Азербайджане конфисковали 3,5 тыс. фальшивых банкнот
Общество

В Азербайджане конфисковали 3,5 тыс. фальшивых банкнот

2024/03/05, 23:53
Посольство Азербайджана благоустроило могилу Расулзаде (фото)
Общество

Посольство Азербайджана благоустроило могилу Расулзаде (фото)

2024/03/05, 23:31
Спустя многие годы в Ходжалы отметили Од чершенбеси (фото, видео)
Общество

Спустя многие годы в Ходжалы отметили Од чершенбеси (фото, видео)

2024/03/05, 22:02
Возобновилась работа Facebook, Messenger, Instagram и Threads (обновлено)
Общество

Возобновилась работа Facebook, Messenger, Instagram и Threads (обновлено)

2024/03/05, 21:23
Алиевы у праздничного костра (фото, видео)
Общество

Алиевы у праздничного костра (фото, видео)

2024/03/05, 21:15
В Ханкенди сносятся "творения зодчества" армянских оккупантов (фото, видео)
Общество

В Ханкенди сносятся «творения зодчества» армянских оккупантов (фото, видео)

2024/03/05, 20:48
Ведется подготовка к возвращению в поселок Кяркиджахан города Ханкенди (фото)
Общество

Ведется подготовка к возвращению в поселок Кяркиджахан города Ханкенди (фото)

2024/03/05, 18:37