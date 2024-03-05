Посольство Азербайджана благоустроило могилу Расулзаде (фото)

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Посольством Азербайджана в Турции проведены комплексные работы по благоустройству могилы Мамеда Эмина Расулзаде, расположенной на кладбище Джабеджи Асри в Анкаре. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

Облицовочные камни мемориала были заменены материалом более высокого качества, обновлены выцветшие надписи и флагштоки, благоустроена дорога, ведущая к могиле.

После завершения работ по благоустройству, накануне годовщины смерти Мамеда Эмина Расулзаде, сотрудники посольства Азербайджана в Турции посетили могилу выдающегося общественно-политического деятеля.