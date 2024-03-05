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Спустя многие годы в Ходжалы отметили Од чершенбеси (фото, видео)

Спустя многие годы в Ходжалы отметили Од чершенбеси (фото, видео)

Второй вторник в преддверии Новруза – Од чершенбеси впервые спустя многие годы отметили в Ходжалы.

Работники, задействованные в созидательно-восстановительных работах в Ходжалы, развели праздничный костер, сообщает «Азертадж». Они украсили хончу и устроили празднество вокруг костра. Житель Ходжалы Эльшан Велиев исполнил песню «Карабах», подарив всем минуты радости и гордости.

Отметим, что Од чершенбеси отражает верования людей, идущие вглубь веков. Согласно поверьям, в пламени костра сгорают минувшие неудачи и хвори.

Сегодня костер в Ходжалы согревает сердца людей, вернувшихся на родную землю, и вселяет в них веру в светлое будущее.

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