Нарышкин уверен в естественной причине смерти Навального

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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный умер своей смертью.

Так он ответил на вопрос, были ли причастны к этой смерти какие-либо силы на Западе. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», – сказал глава СВР (цитата по ТАСС).

Нарышкин также считает отвратительным, но ожидаемым, что на Западе устраивают «такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным». «Это аморально, низко, безнравственно, – добавил он. – И эти люди учили нас».