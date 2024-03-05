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Азербайджанские активисты сорвали армянскую провокацию в Берлине

Азербайджанские активисты сорвали армянскую провокацию в Берлине

Презентация книги “Культурное наследие Арцаха”, которую армяне планировали провести в столице Германии Берлине, отложена.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, сегодня появилась информация о том, что мероприятие пройдет онлайн.

6 марта армяне планировали провести в Берлине масштабное мероприятие с целью презентации книги “Культурное наследие Арцаха”. Проживающие в Европе азербайджанцы и диаспорские организации предприняли серьезные усилия для того, чтобы не допустить его проведения.

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