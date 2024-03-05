Президент Египта поддержал установление мира и стабильности на Южном Кавказе

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В ходе этих переговоров мы подтвердили поддержку Египтом любых инициатив, направленных на установление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Об этом заявил после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Каире 5 марта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Мы выражаем полную поддержку диалогу и переговорному процессу, стремящемуся к установлению всеобъемлющего и справедливого мира. Это создаст новую фазу роста и развития, что послужит интересам народов региона», – добавил он.