Пашинян пообещал Газе гумпомощь

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Армения намерена направить гуманитарную помощь в сектор Газа, сказал в Каире премьер Никол Пашинян на совместном брифинге по итогам переговоров с президентом Египта.

По словам Пашиняна, Армения сожалеет по поводу гибели десятков тысяч невинных людей в Газе. «Армения присоединяется теперь к международным призывам о немедленном перемирии в Газе», – отметил он.

«Мы также обсудили и нуждаемся в содействии и консультации наших египетских коллег в связи с доставкой гуманитарной помощи в Газу, и я благодарю президента Ас-Сиси за готовность содействовать в этом вопросе», – отметил Пашинян.

Он заявил, что вопросом организации доставки займутся министры иностранных дел двух стран.

Что касается самого палестино-израильского конфликта, то Пашинян напомнил, что позиция Армении остается прежней – она поддерживает принцип «двух государств».