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Подтверждено повреждение четырех кабелей глобального интернета в Красном море

Подтверждено повреждение четырех кабелей глобального интернета в Красном море

В Красном море перерезали четыре кабеля глобального интернета, которые связывают страны ЕС, Азии и Африки. Об этом сообщает компания HGC Global Communications Limited.

«Серьёзность инцидента в Красном море: из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море, 4 из них (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) перерезаны, что, по нашим оценкам, влияет на 25% трафика», — сказано в заявлении компании.

Там заверили, что уже предприняли меры, направленные на смягчение последствий случившегося. Специалисты компании также разработали комплексный план для перенаправления трафика с перебитых кабелей.

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