Представители Австрии посетили Агдам (фото)

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В рамках визита в Азербайджан делегации во главе с руководителем парламентской группы Австрия-Южный Кавказ Национального совета Австрии Андреасом Миннихом 5 марта члены делегации посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Согласно информации Милли Меджлиса, члены делегации воочию увидели последствия вандализма, совершенного Арменией за период оккупации азербайджанских земель.

Австрийскую делегацию сопровождал руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Австрией Таир Миркишили и другие официальные лица.

В ходе визита делегация ознакомилась с комплексом «Имарет» Панахали-хана в Агдаме, Джума-мечетью, побывала на руинах Агдамского государственного драматического театра, ознакомилась с восстановительно-строительными работами, проводимыми азербайджанским государством после освобождения города от армянской оккупации.

Членам делегации была предоставлена подробная информация о военных преступлениях Армении, уничтожении ею памятников культуры и истории, религиозных памятников, установке большого количества мин на этих территориях. Было сообщено, что до армянской оккупации Агдам был одним из крупнейших и развитых городов не только Карабахского региона, но и всего Азербайджана. Армяне разграбили, разрушили и сожгли жилые дома, общественные здания, школы, детские сады, больницы, производственные предприятия в оккупированном городе Агдам и селах района. Армянские вандалы разрушили даже Аллею шехидов, кладбища. Также была предоставлена информация о строительно-восстановительных работах, проводимых после освобождения города от оккупации, был продемонстрирован генеральный план Агдама.

Затем делегация посетила штаб Специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, встретилась со специальным представителем Эмином Гусейновым.